Верховный шаман России призвал провести совместный обряд против коронавируса

ТАСС, 18 марта. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол призвал отечественных шаманов провести утром 21 марта, в день весеннего равноденствия, обряды для защиты от коронавируса. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте" .

"Проводите обряды с жертвенными кострами на холмиках или на горах. Камлание с бубнами. Пусть каждый шаман просит у Отца Небо, и у Матери Земли, и у Духов Гор, и у Духов Воды, и у Духов Деревья и, самое главное, у Духов Предков. Чтобы нас, россиян, защитили от черного черта кара бурус или от коронавируса», - написал Допчун-оол.

Он пояснил ТАСС, что обращение направлено для всех одаренных людей: шаманов, экстрасенсов, знахарей, чтобы они провели обряды против коронавируса. "В один час 21 марта в шесть утра если во всех регионах России встанем [камлать], то коронавирус уйдет", - сказал верховный шаман агентству.

Он отметил, что шаманы в прошлом уже боролись с болезнями.