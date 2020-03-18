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Распространение коронавируса нового типа

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 51

Девять пациентов имеют клинические признаки заболевания

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 15 и сейчас составляет 51, сообщили в среду в Минздраве республики.

"По состоянию на 8:00 утра сегодня только девять пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), то есть по сути являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни, - сказано в сообщении. - Выписано пять пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
БелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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