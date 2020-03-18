В Дагестане обвинили в хулиганстве участников митинга, сломавших ворота старейшей мечети

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили административные протоколы на восьмерых участников несанкционированного сбора в Дербенте, в результате которого были сломаны ворота старейшей в России Джума-мечети. Об этом сообщили ТАСС в МВД Дагестана.

"В отдел полиции было доставлено 17 участников несанкционированного сбора, в отношении 8 из них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). После проведения профилактических бесед все доставленные в отдел были отпущены", - сообщил представитель МВД.

В Дербенте 15 марта состоялся несанкционированный сбор жителей верхней части города, недовольных действиями нового руководителя ГБУ "Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник". В результате инцидента были сломаны ворота мечети.

Джума-мечеть в Дербенте была построена в VIII веке. В 2003 году ЮНЕСКО внесла ее в Список всемирного наследия как выдающийся памятник Сасанидской империи и последующих культур.