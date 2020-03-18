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Распространение коронавируса нового типа

Белоруссия пока не приняла решение о введении контроля на границе с Россией

Россия в свою очередь на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев, в том числе прибывающих из Белоруссии

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии не принимал решений относительно введения режима пограничного контроля на белорусско-российском участке границы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале комитета в мессенджере Telegram.

"Официально заявляем, что Госпогранкомитетом на текущий момент никаких решений в отношении установления пограничного контроля на белорусско-российском участке границы не принималось", - отмечается в тексте.

Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.

Теги
БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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