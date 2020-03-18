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В Петербурге поддержали законопроект об установке контейнеров для раздельного сбора мусора

В случае принятия закона уполномоченные ведомства должны обсудить с жителями, в каких конкретно местах удобнее всего разместить контейнеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили признать контейнеры для раздельного сбора мусора элементами благоустройства, что позволит городскому правительству устанавливать их вблизи многоквартирных домов по просьбе жителей. Соответствующий документ получил большинство голосов в первом чтении на пленарном заседании петербургского парламента в среду, передает корреспондент ТАСС.

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"В связи с реформированием системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Российской Федерации необходимо сократить поступающие в настоящее время на полигоны для утилизации ТКО. Одним из способов достижения указанной цели является раздельное накопление ТКО и вовлечение их во вторичный оборот. Проектом закона <…> предлагается ввести такой вид элементов благоустройства Санкт-Петербурга, который позволяет осуществлять раздельное накопление ТКО", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

По мнению парламентариев, в случае принятия закона уполномоченные ведомства (профильные комитеты Смольного и администрации районов города) должны обсудить с жителями, в каких конкретно местах удобнее всего разместить контейнеры.

"Заниматься этим вопросом крайне необходимо. У нас, по отдельным данным, от 5 до 7% [жителей города] занимаются раздельным сбором бытовых отходов, мусора", - сказал на брифинге для журналистов после заседания председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. По его словам, данный законопроект направлен на то, чтобы придать системность работе властей города в этой сфере.

Глава парламентского комитета по законодательству и один из авторов законопроекта Денис Четырбок рассказал журналистам, что одна из общественных организаций недавно опубликовала рейтинг городов России с наиболее доступным раздельным сбором мусора. "Увы, но Петербург не вошел даже в топ-100. Если Москва среди городов-миллионников заняла первое место, то наш город расположился на 107 строчке. Конечно, так быть не должно, ситуацию нужно исправлять", - сказал он.

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РоссияСанкт-Петербург
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