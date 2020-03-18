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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: прививка от гриппа не защищает от новой коронавирусной инфекции

Сотрудник кафедры инфекционных болезней РУДН Светлана Попова подчеркнула, что она повышает иммунитет и защищает только от гриппа

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вакцинация от гриппа не может защитить человека от заражения новой коронавирусной инфекцией, так как это разные вирусы. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщила сотрудник кафедры инфекционных болезней РУДН Светлана Попова.

"Очень много фейковых всяких новостей. Вот прочла: те, кто привит от вируса гриппа, не заболеет коронавирусной инфекцией. Конечно, это ерунда, потому что здесь совершенно разные вирусы. Прививка - это очень хорошо, она повышает иммунитет и защищает только от гриппа, но не защищает от коронавирусной инфекции", - сказала она.

По словам Поповой, необходимо относиться с определенным скепсисом к неправдивой информации, распространяемой в интернете, соблюдать правила гигиены.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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