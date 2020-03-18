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Распространение коронавируса нового типа

В Институте Коха считают, что число заразившихся коронавирусом в ФРГ может достичь 10 млн

По словам главы института, такой вариант развития событий возможен, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Германии через два-три месяца может достичь 10 млн, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

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"Выполняйте меры, требуемые правительством ФРГ. Вирус передается только от человека к человеку", - приводит его слова телеканал N-TV. "[В противном случае,] возможно, мы через два-три месяца будем иметь до 10 млн инфицированных", - предупредил Вилер.

"Но если мы будем соблюдать все меры, то сможем сдержать заболевание", - убежден он. По словам Вилера, речь прежде всего идет о таких шагах, как регулярное мытье рук и соблюдение расстояния в 1,5 м между людьми в общественных местах, сокращение социальных контактов в целом.

В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 9 тыс, умерли 26 человек.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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