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Чернышенко возглавил комиссию по делам религиозных объединений и ряд оргкомитетов

Речь идет об организационных комитетах в сфере культуры

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назначен председателем комиссии при правительстве РФ по вопросам религиозных объединений. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Кроме того, Чернышенко возглавил еще ряд комиссий и организационных комитетов в сфере культуры. Среди них - комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, правительственная комиссия по вопросам государственной культурной политики, координационный совет по развитию туризма в России, оргкомитет Дня славянской письменности и культуры, оргкомитеты Санкт-Петербургского международного культурного форума и международного культурного проекта "Русские сезоны".

Тем же распоряжением вице-премьер назначен председателем межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с исследованием и перезахоронением останков царевича Алексея и великой княжны Марии Романовых.

Чернышенко будет курировать также подготовку празднования в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, 800-летия основания Нижнего Новгорода и 200-летия со дня рождения поэта Николая Некрасова, празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра Первого, 1100-летия крещения Алании и 100-летия образования Республики Адыгея, в 2024 году - празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря.

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