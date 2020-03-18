В Эстонии коронавирус выявлен у 258 человек

ТАЛЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии к утру среды достигло 258. Об этом сообщил департамент здоровья республики.

По его информации, за последние сутки в Эстонии было выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Трое больных находятся в больнице, состояние одного из них тяжелое.

Первый случай заражения был зафиксирован в этой балтийской республике 27 февраля. 13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией. Все публичные собрания запрещены, школы с 16 марта переведены на удаленное и домашнее обучение, работа кружков по интересам и секций приостановлена. С 17 марта Эстония восстановила пограничный контроль и ввела запрет на въезд иностранцев.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли.