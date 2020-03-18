МВД предлагает ввести для студентов-иностранцев новое разрешение на проживание в России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МВД России предлагает ввести для иностранцев, которые прибыли в Россию на обучение, возможность получения нового документа для легализации своего пребывания - разрешение на временное проживание в целях получения образования.

"Законопроектом для иностранных граждан, прибывших в РФ в целях обучения в государственной образовательной или научной организации, предлагается установить возможность получения нового документа - разрешения на временное проживание в целях получения образования, который будет выдаваться иностранному гражданину по его заявлению при наличии подтверждения о зачислении в государственную образовательную или научную организацию на срок обучения и последующие 180 календарных дней", - говорится в соответствующем проекте нормативного правового акта, опубликованном в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, как отмечается в общей характеристике в законодательной инициативе, МВД выступает за то, чтобы освободить иностранцев, которые обратились за получением разрешения на временное проживание в целях получения образования, от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ, а также от ежегодной подачи уведомления о подтверждении своего проживания в России. Кроме того, указанная категория лиц получит право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ.

Также в министерстве выступили с инициативой, чтобы иностранцы, которые имеют разрешение на временное проживание в целях получения образования, имели "право на осуществление трудовой деятельности в РФ без оформления разрешительных документов, в связи с чем потребуется внесение изменений в Трудовой кодекс РФ". Предполагается, что данные проекты нормативных правовых актов вступят в силу в июле 2021 года.

В настоящее время иностранные студенты в России получают разрешение на временное проживание в стране на общих основаниях в пределах установленной правительством РФ квоты, которая ежегодно формируется на основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан. При этом количество ежегодно утверждаемой квоты значительно меньше числа иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание в России.