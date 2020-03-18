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Распространение коронавируса нового типа

Максимальный штраф за нарушение правил карантина во Франции составляет €375

В МВД Франции заявили, что всего на территории страны около 100 тыс. жандармов и полицейских задействованы в патрулировании улиц с целью проведения проверок

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Штраф за нарушение ограничений на передвижение во Франции может быть повышен до €375 при нарушении сроков оплаты. Распоряжение, устанавливающее наказание за несоблюдение правил карантина, опубликовано в среду в государственном официальном вестнике Journal Officiel.

"Указ вводит штраф четвертой степени в случае нарушения запрета или уклонения от установленных обязательств. Сумма фиксированного штрафа и увеличенного фиксированного штрафа составляет €135 и €375 соответственно", - указывается в постановлении. Отмечается, что штраф может быть повышен до €375 в случае неуплаты его в отведенные законом 45 дней. Ранее сумма фиксированного штрафа составляла €38.

Согласно данным французских правоохранителей, в первый день карантина полиция провела почти 8 тыс. проверок в Париже и его пригородах. Руководство трех предприятий было оштрафовано за несоблюдение введенных правил. "В целом мы наблюдаем ответственное поведение со стороны граждан", - сказал в среду в эфире радиостанции France Info представитель жандармерии Мэди Шоре. Согласно данным МВД Франции, всего на территории страны около 100 тыс. жандармов и полицейских задействованы в патрулировании улиц с целью проведения проверок.

С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам, в том числе для покупки продуктов и лекарств, поездки на работу в случае невозможности трудиться в удаленном режиме и похода к врачу требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

Согласно последним данным Агентства здравоохранения Франции, число случаев заражения коронавирусом нового типа в стране составило 7730, из них смертельными оказались 175. Число заболевших увеличилось за последние сутки на 1097, а летальных исходов - на 27.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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