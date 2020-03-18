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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин поручил ввести ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Ограничения будут действовать с 20 марта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ с 20 марта. Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

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"Минтрансу России обеспечить введение с 00:00 мск 20 марта 2020 года временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном направлении, за исключением: регулярных рейсов Москва - Лондон (и обратно), Москва - Нью-Йорк (и обратно), Москва - Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F); чартерных рейсов при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан)", - говорится в документе. 

Кроме того, Росавиация должна в течение суток проинформировать авиакомпании и другие заинтересованные стороны о временном ограничении полетов в указанные страны.

С 18 марта в Россию ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в период до 1 мая. На данный момент авиасообщение РФ и ряда стран ограничено. За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и другие.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСШАОАЭВеликобританияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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