Депутат Госдумы предложил временно отменить платные парковки

"Основные места потенциального заражения - это большие скопления людей в крупных городах. Помимо театров, школ и вузов, это прежде всего, исходя из массовости, торгово-развлекательные центры и общественный транспорт", - говорится в письме на имя Собянина, возглавляющего рабочую группу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Лысаков напомнил, что только московский метрополитен перевозит миллионы пассажиров.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (фракция "Единая Россия") в среду направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением на время борьбы с коронавирусной инфекцией отменить платные парковки, а также обеспечить такси антисептиками. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"В связи с этим предлагаю на время пандемии и эпидемии отменить в крупных российских городах платные парковки и максимально убрать дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей", - говорится в обращении. Депутат указывает на то, что речь идет о "незатратной и незапретительной" мере. Кроме того, запрещающие знаки часто "стоят в местах, где стоянка и остановка транспортных средств не создает помех остальным участникам дорожного движения".

По словам Лысакова, "такой зеленый свет для использования личного транспорта" будет продиктован "здравым смыслом и эпидемиологической логикой". "Ведь нет лучшей защиты от инфекции, нет лучшей маски, чем автомобиль", - указывает парламентарий.

Кроме того, по мнению депутата, государство могло бы взять на себя "еще и не очень обременительное бесплатное обеспечение сферы таксомоторных перевозок антисептиками для обработки салонов автомобилей и рук водителей и пассажиров". Таким образом, считает Лысаков, удастся как поддержать перевозчиков, так и защитить граждан, "которые не имеют личных автомобилей, но вынуждены по ряду неотложных причин передвигаться по городу".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.