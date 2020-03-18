{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Депутат Госдумы предложил временно отменить платные парковки

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков также предложил обеспечить такси антисептиками

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (фракция "Единая Россия") в среду направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением на время борьбы с коронавирусной инфекцией отменить платные парковки, а также обеспечить такси антисептиками. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Основные места потенциального заражения - это большие скопления людей в крупных городах. Помимо театров, школ и вузов, это прежде всего, исходя из массовости, торгово-развлекательные центры и общественный транспорт", - говорится в письме на имя Собянина, возглавляющего рабочую группу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Лысаков напомнил, что только московский метрополитен перевозит миллионы пассажиров.

На эту тему
Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом? Главное

"В связи с этим предлагаю на время пандемии и эпидемии отменить в крупных российских городах платные парковки и максимально убрать дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей", - говорится в обращении. Депутат указывает на то, что речь идет о "незатратной и незапретительной" мере. Кроме того, запрещающие знаки часто "стоят в местах, где стоянка и остановка транспортных средств не создает помех остальным участникам дорожного движения".

По словам Лысакова, "такой зеленый свет для использования личного транспорта" будет продиктован "здравым смыслом и эпидемиологической логикой". "Ведь нет лучшей защиты от инфекции, нет лучшей маски, чем автомобиль", - указывает парламентарий.

Кроме того, по мнению депутата, государство могло бы взять на себя "еще и не очень обременительное бесплатное обеспечение сферы таксомоторных перевозок антисептиками для обработки салонов автомобилей и рук водителей и пассажиров". Таким образом, считает Лысаков, удастся как поддержать перевозчиков, так и защитить граждан, "которые не имеют личных автомобилей, но вынуждены по ряду неотложных причин передвигаться по городу".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло на 2,5 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС