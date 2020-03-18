Япония расширяет въездные ограничения для жителей ЕС и отменяет действие виз

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Япония расширяет с 19 марта въездные ограничения для жителей стран Европы в связи с распространением коронавируса, а также приостанавливает действие уже выданных на территории ЕС виз. Об этом сообщили в МИД страны.

Приезжающим из Европы, в том числе гражданам Японии, необходимо будет самоизолироваться и пройти двухнедельный карантин. Аналогичные требования вводятся для тех, кто въезжает в Японию из Ирана и Египта.

Кроме того, японская сторона будет отказывать во въезде жителям ряда регионов Италии, Испании, Швейцарии, а также жителям Исландии. Япония ранее уже вводила подобные ограничения для приезжающих из некоторых районов Китая, Южной Кореи.

В Японии зафиксированы более 1,5 тыс. заражений коронавирусом, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, Число летальных исходов достигло 37.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли.