Более 250 медиков Хайнаня отозваны из провинции Хубэй на фоне улучшения ситуации с вирусом

ХАЙКОУ /Китай/, 18 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 258 медицинских работников из южной китайской провинции Хайнань, командированных в эпицентр вспышки коронавируса - провинцию Хубэй, вернулись домой на фоне улучшения эпидемической ситуации. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

По его данным, 17 марта в 17:30 по местному времени (12:30 мск) два чартерных рейса авиакомпании Hainan Airlines прибыли в международный аэропорт Мэйлань в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань).

В общей сложности из Хайнаня в Хубэй было направлено 863 медицинских работника.