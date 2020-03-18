Захарова назвала критической ситуацию с российскими туристами в Черногории

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Черногория до сих пор не предоставила разрешение на вылет российских туристов из страны, хотя все необходимые документы со стороны РФ были оформлены. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" .

"Хотела бы объяснить, в чем суть происходящего. Авиаперевозчики российские предоставили все возможности: в первую очередь, это самолеты. Три борта уже готовы и готовы были давно, не сегодня, для того чтобы начать вывозить российских граждан. Но несмотря на то, что готовы авиаперевозчики, документы все российской стороной оформлены, до сих пор нет разрешения от Черногории на совершение этих рейсов", - пояснила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия расценивает поведение черногорской стороны в ситуации с российскими гражданами как беспрецедентную некооперабельность и нежелание Черногорией вникнуть в суть гуманитарных проблем. "Черногория увязывает разрешение, выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России опять же с тем, чтобы Российская Федерация взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России, и по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории. При этом обеспечить информирование, сбор и решение организационных вопросов со своими гражданами Черногория также неспособна, - сказала она. - Мы, действительно, квалифицируем это как беспрецедентную некооперабельность и нежелание вникнуть в суть гуманитарных проблем черногорской стороной".

Захарова добавила, что Подгорица хочет переложить ответственность за эвакуацию своих граждан, находящихся в РФ, на российскую сторону. По ее словам, в Черногории находятся примерно 1800 российских граждан.

"Переложить ответственность за своих граждан на Россию. Я думаю, что это абсолютно четкая квалификация. Чтобы эвакуировала из России черногорцев российская сторона. Еще и за российские деньги", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какую цель может преследовать Черногория.

Захарова подчеркнула, что готовность РФ к эвакуации россиян из Черногории была организована сразу, когда стало понятно, сколько человек нужно вывезти из страны. "Самолеты стоят готовые. <...> Хотя бы один можно было бы пустить, учитывая такое количество граждан, - продолжила дипломат. - Нет, они заблокировали это и увязали с тем, что российская сторона должна нести ответственность за граждан Черногории по вывозу их на родину".

Беспрецедентная ситуация

По словам дипломата, ей о примерах такого поведения в новейшей истории неизвестно. "Чтобы в тот момент, когда весь мир разрабатывает способы доставки собственных граждан и вывоза их, какая-либо сторона занималась подобными вещами", - добавила она.

"Еще раз говорю, и я хочу, чтобы наши граждане, которые находятся в Черногории об этом знали, что наше посольство, которое действительно малочисленное, вместо того, чтобы оказывать содействие гражданам, а они требуют этого, абсолютно на это имеют право, они [сотрудники диппредставительства] круглосуточно сидят на телефонах и непосредственно общаются с черногорской стороной, выбивая у них разрешение на выполнение своих прямых обязанностей, своего долга по вывозу наших граждан, - добавила Захарова. - Причем за наши же российские средства. Еще раз говорю, беспрецедентная ситуация".

Кроме того, официальный представитель МИД РФ призвала все международные институты, "рьяно отстаивающие права человека и демократические свободы", обратить внимание на то, что среди россиян, находящихся сейчас в Черногории и готовых к возвращению на родину, есть люди, которым требуется неотложная медицинская помощь. "Это онкологические больные, которым <...> должна быть предоставлена соответствующая помощь оперативно, и они становятся заложниками черногорской стороны", - пояснила дипломат.