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Распространение коронавируса нового типа
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Кремль изучит вопрос переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кремль изучит вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию, который должен начаться 1 апреля, на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не планируется ли отложить весенний призыв. 

"Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу. Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом к министерству обороны", - сказал представитель Кремля.

По его словам, точный прогноз развития ситуации с коронавирусом на перспективу сделать невозможно. "Существуют различные прогнозы развития ситуации, - сказал он. - Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать". "Какие-то четкие выводы относительно того, что будет через месяц, сейчас давать можно, но они не будут точными, - добавил представитель Кремля. - Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией".

Вооруженные силы РФ комплектуются на смешанной основе - как за счет военнослужащих-контрактников, так и за счет призывников. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, срок службы составляет 12 месяцев. Набор в ВС РФ организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Для проведения призыва каждый раз издается специальный указ президента РФ - Верховного главнокомандующего. 

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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