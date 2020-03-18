МИД Литвы информировал посольство России о порядке железнодорожного транзита россиян

ВИЛЬНЮС, 18 марта. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Литвы информировало посольство РФ о дальнейшем порядке железнодорожного транзита россиян через литовскую территорию. "В среду получена соответствующая нота МИД", - отметили в диппредставительстве.

Как разъясняет литовская сторона, с 00:00 (01:00 мск) 19 марта до отдельного оповещения граждане РФ смогут перемещаться через литовскую территорию только транзитными поездами из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и в обратном направлении при обязательном наличии выданного им упрощенного проездного документа на железнодорожной дороге.

Вводится максимальное количество граждан РФ в одном транзитном поезде. С применением правила прореженной перевозки пассажиров оно составляет 100 человек, то есть не более двух пассажиров в одном купе или в одном сегменте плацкартного вагона.

Граждане РФ, имеющие шенгенскую визу или другой документ, который предоставляет право прибыть на территорию Шенгенского пространства, а также упрощенный транзитный документ, транзитными поездами через Литву пропускаться не будут.

Пассажирам, имеющим очевидные признаки заболевания дыхательных путей, следовать транзитом через литовскую территорию не будет разрешено.

Граждане РФ, которые приобрели железнодорожные билеты до 00:00 19 марта, обязаны отправить литовскому МИД по электронной почте sts@urm.lt отсканированную копию листа паспорта с личными данными и копию проездного билета. После принятия решения о выдаче упрощенного проездного документа им будет направлена его копия.

С учетом сложной эпидемиологической ситуации МИД Литвы предложил гражданам РФ в период действующего в балтийской республике карантина (пока до 30 марта) воздерживаться без крайней необходимости от поездок железнодорожным транспортом в Калининградскую область и в обратном направлении.

С 16 марта транзитные российские поезда следуют через территорию Литвы без остановок.