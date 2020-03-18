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Распространение коронавируса нового типа

Минпросвещения представило список онлайн-ресурсов для дистанционного обучения

В него вошли более 15 образовательных платформ и сервисов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минпросвещения составило список онлайн-ресурсов для дистанционного обучения школьников. В него вошли более 15 образовательных платформ и сервисов, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников школ на дистанционное обучение. В среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля.

"Министерство просвещения составило список открытых ресурсов, уже доступных учителям и родителям, куда вошли более 15 платформ и онлайн-сервисов. Данный перечень представлен на официальном сайте министерства и будет непрерывно дополняться", - говорится в сообщении.

Так, интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс лучших учителей страны можно найти на платформе "Российская электронная школа". Здесь представлено более 120 тыс. уникальных задач, тематических курсов, видеоуроков и т. д. В перечень также вошла "Московская электронная школа". В библиотеку этой платформы загружено для использования в открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных приложений.

Кроме того, в списке представлены такие ресурсы, как "Яндекс.Учебник", "ЯКласс","Учи.ру", Платформа новой школы Сбербанка, онлайн-школа Фоксфорд, видеопортал InternetUrok.ru, онлайн-школа английского языка Skyeng, онлайн-платформа "Мои достижения", платформа для проведения олимпиад и курсов "Олимпиум", телеканал Мособртв, портал "Билет в будущее", союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", соцсеть "ВКонтакте".

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в федеральный перечень учебников, сделало и издательство "Просвещение". Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам создана система "Маркетплейс образотельных услуг", которая также вошла в перечень.

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