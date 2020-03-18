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Жительница Отрадного принесла в больницу своего новорожденного ребенка под видом подкидыша

Она объяснила полицейским свой поступок финансовыми проблемами и тем, что не смогла вовремя прервать беременность

САМАРА, 18 марта. /ТАСС/. Жительница города Отрадный Самарской области принесла в больницу своего новорожденного ребенка и оставила его там, заявив, что нашла младенца в подъезде. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГУ МВД региона в среду.

"Было принято решение направить женщину на медицинское освидетельствование. После этого, ранее не судимая, находящаяся в отпуске по уходу за полуторагодовалым сыном, жительница города Отрадный пояснила, что вечером 17 марта этого года родила ребенка и, боясь реакции родителей, с которыми проживает, отнесла мальчика в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Женщина принесла ребенка в больницу вечером во вторник, рассказав, что обнаружила его в подъезде, завернутым в две разноцветные пеленки. На поиски родителей ребенка было направлено 200 полицейских, которые обошли квартиры близлежащих домов и проверили сведения о состоящих на учете беременных женщинах.

После нескольких опросов женщины, которая принесла ребенка в больницу, полицейские усомнились в правдивости ее показаний. Как выяснилось, она планировала таким образом избавиться от младенца из-за финансовых проблем, при этом прервать беременность она не смогла, поскольку узнала о ней на позднем сроке.

Ребенок сейчас находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, сообщают в полиции.

Теги
РоссияСамарская область
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