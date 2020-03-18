Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко. Об этом сообщает в среду пресс-служба ФСИН.

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Максименко занимал должность заместителя директора службы с 2016 года. В последнее время он курировал работу ФСИН по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.

По данным ТАСС, он также курировал во ФСИН сферу медицины, организовывал марафоны здоровья - отправку врачей из ведущих медицинских учреждений России к заключенным в колонии и СИЗО для оказания высококвалифицированной медпомощи. После резонансной истории об избиении заключенного в ярославской колонии Максименко принес извинения.