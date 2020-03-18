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Распространение коронавируса нового типа

Песков: в РФ поступательно развивается сеть лабораторий, где делают анализ на коронавирус

За более детальной информацией представитель Кремля предложил обратиться в единый штаб по борьбе с распространением вируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сеть лабораторий, которые делают анализ на наличие коронавируса, поступательно развивается в России. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, по-прежнему ли в стране тест на вирус делает только одна лаборатория - новосибирский научный центр "Вектор".

"Не одна лаборатория, анализы проводят уже в нескольких городах. Поступательно и достаточно быстро расширяется сеть этих лабораторий", - сказал Песков. За более детальной информацией представитель Кремля предложил обратиться в единый штаб по борьбе с распространением вируса.

"Мне не известно о том, что какие-то другие тесты были сертифицированы, и я не располагаю информацией, проходят ли сейчас какие-то иностранные тесты процесс сертификации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности применения в России тест-систем на коронавирус иностранного производства. Пресс-секретарь также посоветовал обратиться за разъяснениями по этому вопросу в единый штаб по борьбе с коронавирусом.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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