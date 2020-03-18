Справороссы предлагают сделать праздничным день воссоединения Крыма с Россией

"Проектом федерального закона предлагается по достоинству увековечить исторический для нашей страны день - день воссоединения Крыма с Россией - и установить 18 марта ежегодный дополнительный нерабочий праздничный день. Соответствующее предложение сегодня направлено в правительство для получения официального заключения на законопроект справедливороссов", - говорится в сообщении.

Авторы законопроекта напоминают, что 16 марта 2014 года крымчане провели референдум о вхождении полуострова в состав России. "Таким образом, они реализовали имеющееся у них право на самоопределение", - отмечается в пресс-релизе. Результатом проведенного референдума стали исторические для всего мира события - 17 марта 2014 года Республика Крым была провозглашена ее народом независимой, а 18 марта 2014 года Крым подписал договор о вхождении в состав России, подчеркивается в пресс-релизе.

"Прошедшее с той даты время показало, что Республика Крым в тот день по-настоящему вернулась в родную гавань, на Родину. На сегодняшний день Крым является одним из символов возрождения нашей страны и показательным примером прямой демократии целого народа, самостоятельно избравшего свой исторический путь. Республика Крым и город федерального значения Севастополь полностью вошли в правовую систему и систему государственного устройства Российской Федерации и являются на сегодняшний день полноценными и равноправными субъектами России", - приводятся в сообщении слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.