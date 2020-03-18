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Распространение коронавируса нового типа

Кабмин утвердил правила выдачи больничных для находящихся на карантине из-за коронавируса

Правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило временный порядок оформления больничных листов для людей, находящихся на карантине в связи с пандемией коронавируса, который вступают в силу 20 марта. Соответствующее постановление правительства опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина. Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта 2020 г. и действует до 1 июля 2020 г.", - говорится в документе.

Правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц, поясняют в кабмине.

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в информационной системе Фонда социального страхования РФ, подписанного с использованием усиленной электронной подписи медицинским работником и уполномоченной медицинской организацией. Перечень уполномоченных медицинских организаций, которые централизованно обеспечивают дистанционную выдачу и оформление электронных листков нетрудоспособности опеределяют субъекты РФ. Министерство здравоохранения РФ направляет перечень уполномоченных медицинских организаций в Фонд для предоставления им доступа к информационной системе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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