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Распространение коронавируса нового типа

Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции людям старше 60 лет

Как отметили в Роспотребнадзоре, они находятся в группе особого риска
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции людям старше 60 лет, поскольку они находятся в группе особого риска.

Как отмечается, вирус передается через близкие контакты поэтому специалисты рекомендуют:

  • Ограничить посещение общественных мест.
  • Реже пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик.
  • Сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
  • Часто мыть руки с мылом. Это необходимо делать после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи.
  • Запастись одноразовыми бумажными платочками.
  • Не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза.
  • Протирать влажными салфетками сумки, телефоны, книги и другие предметы.
  • Ограничить контакты с близкими, которые недавно вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды.
  • Попросить близких или сотрудников соцслужбы помочь в оплате коммунальных услуг, приобретении продуктов питания и необходимых товаров дистанционно.
  • При плохом самочувствии не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом.
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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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