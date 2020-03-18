Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции людям старше 60 лет, поскольку они находятся в группе особого риска.
Как отмечается, вирус передается через близкие контакты поэтому специалисты рекомендуют:
- Ограничить посещение общественных мест.
- Реже пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик.
- Сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
- Часто мыть руки с мылом. Это необходимо делать после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи.
- Запастись одноразовыми бумажными платочками.
- Не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза.
- Протирать влажными салфетками сумки, телефоны, книги и другие предметы.
- Ограничить контакты с близкими, которые недавно вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды.
- Попросить близких или сотрудников соцслужбы помочь в оплате коммунальных услуг, приобретении продуктов питания и необходимых товаров дистанционно.
- При плохом самочувствии не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом.