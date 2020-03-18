{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шесть общественных территорий благоустроят в Кировском районе Северной Осетии

На эти цели направят 13 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют благоустроить шесть общественных территорий в Кировском районе по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Кировском районе пройдет благоустройство сразу шести общественных территорий. Это четыре аллеи в селении Эльхотово, расположенные на улицах Братьев Бороевых, Мильдзихова, Карсанова, Кирова. Работы здесь уже начаты. По одной аллее запланированы в станице Змейская и селении Комсомольское", - говорится в сообщении.

Всего на эти цели будет направлено 13 млн рублей, из которых более 12 млн рублей - средства федерального бюджета.

В 2020 году планируется обновить 33 общественных и 124 дворовых территории, что превышает показатели 2019 года в два раза. В реализации участвуют все районы республики, общий бюджет проекта более 210 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом превысило 200 тыс.
Число инфицированных удвоилось меньше чем за две недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС