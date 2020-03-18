Шесть общественных территорий благоустроят в Кировском районе Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют благоустроить шесть общественных территорий в Кировском районе по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Кировском районе пройдет благоустройство сразу шести общественных территорий. Это четыре аллеи в селении Эльхотово, расположенные на улицах Братьев Бороевых, Мильдзихова, Карсанова, Кирова. Работы здесь уже начаты. По одной аллее запланированы в станице Змейская и селении Комсомольское", - говорится в сообщении.

Всего на эти цели будет направлено 13 млн рублей, из которых более 12 млн рублей - средства федерального бюджета.

В 2020 году планируется обновить 33 общественных и 124 дворовых территории, что превышает показатели 2019 года в два раза. В реализации участвуют все районы республики, общий бюджет проекта более 210 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.