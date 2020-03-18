Потепление и порывистый ветер ожидаются в регионах ЦФО в ближайшие два дня

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 12-15 м/с (местами и до 18 м/с) в большинстве регионов Центрального федерального округа 19-20 марта. При этом ожидается повышение температуры воздуха до плюс 10-13 градусов, местами пройдут дожди, сообщили ТАСС в среду в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Потепление до плюс 11-13 градусов 19 и 20 марта прогнозируют гидрометцентры Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, в четверг и пятницу в этих регионах пройдут небольшие дожди, порывы ветра возможны до 10-12 м/с, местами до 17 м/с. "Ожидается переменная облачность, ночами преимущественно без осадков, в дневные часы местами небольшой дождь, ветер юго-западный, западный, местами с порывами до 12-17 м/с", - сообщили в ЦГМС по Рязанской области.

Ветер с порывами до 12-15 м/с в четверг и пятницу, по данным синоптиков, ожидается в Тверской, Калужской и Орловской областях, во Владимирской - до 18 м/с. В этих регионах, а также в Воронежской, Ивановской, Тамбовской, Смоленской областях столбики термометров будут подниматься до отметок плюс 8-10 градусов, возможны небольшие и умеренные дожди. Не выше плюс 6-7 градусов будет в Костромской и Ярославской областях. "Ночью и утром в отдельных районах может образовываться туман", - отметили во Владимирском ЦГМС.

По данным сайта Гидрометцентра России, погоду в ЦФО будет определять так называемый волновой циклон, который с Ленинградской области переместится на Кировскую область. Синоптики не исключают, что в регионах на севере округа ночами возможен мокрый снег, но преобладающая температура составит около нуля градусов.