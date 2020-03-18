Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147 за последние сутки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки со 114 до 147. В Москве находится 31 инфицированный человек, по одному инфицированному человеку - в Томской и Новосибирской областях, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области", - сообщили в штабе, отметив, что все случаи являются завозными.

По данным штаба, в настоящее время в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом, из них 144 - у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии. На данный момент выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, двое граждан России и один гражданин Италии. Также выписаны трое россиян, вернувшихся с лайнера Diamond Princess в Японии.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах фиксируется снижение.