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Распространение коронавируса нового типа

Правительство Украины ввело в Киевской области режим чрезвычайной ситуации

Режим ввели из-за распространения коронавируса

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Украины в связи с коронавирусом ввело в Киевской области режим чрезвычайной ситуации.

"Проведены соответствующие региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Мы утверждаем эти решения и устанавливаем режим чрезвычайной ситуации в Киевской области и в городе Киеве", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в среду на заседании правительства.

Однако его поправил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он, в частности, отметил, что власти столицы пока не приняли такое решение и предложил ввести режим ЧС только в области. По словам Авакова, решение по поводу режима ЧС в столице ожидается в ближайшие дни.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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