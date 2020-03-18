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Распространение коронавируса нового типа

В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 1,4 тыс. человек

За сутки было зафиксировали 116 новых случаев

ХЕЛЬСИНКИ, 18 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 1 тыс. 423 человек. Об этом сообщил в среду норвежский Институт здравоохранения.

За сутки было зафиксировано 116 новых случаев, уточнили там. Примерно треть заразилась уже в Норвегии, чуть более 200 точно не знают, как это произошло, остальные заразились во время поездок за рубеж.

Правительство Норвегии из-за ситуации с коронавирусом заявило, что не будет пускать в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство. Кроме того, страна вводит временный погранконтроль на границах внутри Шенгена. Правительство также приняло решение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто возвращается в королевство после пребывания в любом другом государстве. В Норвегии по решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения.

В прошлый четверг в Норвегии была зафиксирована первая смерть пациента от коронавируса, к настоящему моменту умерших уже четверо. Первый случай заражения выявили в конце февраля.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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