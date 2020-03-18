Под Калининградом найден штурмовик Ил-2 , сбитый в марте 1945 года

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Фрагменты фронтового штурмовика Ил-2 и останки членов экипажа этой боевой машины, погибших в марте 1945 года в ходе Восточно-Прусской наступательной операции советских войск обнаружены поисковиками под Калининградом. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"Фрагменты самолета Ил-2 и останки членов его экипажа найдены в районе поселка Пятидорожное Багратионовского района, в поле", - сказал он.

Хисамов отметил, что в ходе раскопок удалось извлечь из земли отдельные фрагменты фронтового самолета: броня, табличка от бензобака, на которой указаны дата изготовления, номер завода и тип самолета. В числе важных находок, которые могут помочь в установлении имен летчиков-героев - знак 8-й Одесской школы пилотов. Скорее всего, он принадлежит летчику, который окончил эту школу. Поисковики надеются, что в процессе дальнейших работ на месте падения этого Ил-2 еще будут новые находки, которые позволят идентифицировать экипаж.

По словам Хисамова, поисковые работы в районе поселка Пятидорожное ведутся с 2016 года. С тех пор, с учетом нынешнего Ил-2, найдены места падения четырех из семи таких же самолетов, которые в марте 1945-го наносили бомбардировочно-штурмовые удары по артиллерии, живой силе и технике отступавших фашистских войск, но были тогда сбиты огнем вражеской зенитной артиллерии.

Останки двух членов экипажа одного из самолетов перезахоронены на воинском мемориале, останки четырех летчиков еще двух штурмовиков будут перезахоронены и увековечены на мемориале в этом году, уточнил собеседник агентства.

Поисковики продолжают работы на месте фронтовой находки. Обнаруженные фрагменты штурмовика после обследования будут переданы в один из музеев. Члены региональной общественной организации поисковиков "Совесть" не теряют надежды обнаружить места падения и останки членов экипажа других самолетов героической семерки штурмовиков Ил-2, погибших здесь ровно 75 лет назад, подчеркнул Хисамов.