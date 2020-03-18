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75-летие Победы

Акция "Сад Памяти" стартовала в городах Кубани и Крыма

По словам главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, в республике планируется высадить свыше 20 тыс. деревьев. Первым к акции присоединились жители Симферополя

ТАСС, 18 марта. Международная акция "Сад Памяти" всероссийского добровольческого движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы стартовала вслед за Севастополем в среду в Крыму и Краснодарском крае. В ближайшие дни к акции подключатся Ставрополье и Адыгея.

Около 200 сосен высадили в Симферополе на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации 1941-1944 годов. Место высадки деревьев было выбрано не случайно, именно на этом месте в годы оккупации Крыма фашисты расстреляли несколько тысяч советских граждан, в память о чем и был сооружен мемориал.

В акции "Сад памяти" в Крыму приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, руководители города, школьники, волонтеры и местные жители. "Проведение акции по высадке деревьев это дань памяти всем погибшим в Великой Отечественной войне. На территории Республики Крым акция пройдет во всех муниципальных образованиях с 18 марта по 22 июня. В парках и скверах, у мемориалов, будет высажено более 20 тыс. саженцев", - сказал Гоцанюк. По его словам, ожидается, что всего в акции примут участие более 100 тыс. человек.

Стартовала акция и на Кубани. "В Анапе и Новороссийске стартовала Международная акция "Сад Памяти". "Волонтеры Победы" местных отделений Краснодарского края активно помогали в высадке деревьев местным жителям", - сказала ТАСС председатель Краснодарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Юлиана Лоточникова, уточнив, что "Сад Памяти " в каждом муниципалитете края - это символ стойкости и мужества наших соотечественников, которые сражались в период Великой Отечественной войны за Родину.

Координатор акции общественного движения "Волонтеры Победы" в Новороссийске Дарья Носова уточнила ТАСС, что в городе-герое было высажено 75 кленов в честь героев Великой Отечественной войны. "Через несколько лет высаженные деревья превратятся в парк, где будут прогуливаться жители и гости нашего города, вспоминая о каждом герое Великой Отечественной Войны, о Великой Победе над врагом. Одно дерево - один герой. Самое главное - сохранить память об ушедших", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Новые памятные аллеи и рощи

Адыгея подключится к акции 20 марта, в этот день в рамках ее первого этапа в республике высадят 8,6 тыс. саженцев дуба красного, дуба черешчатого, липы, ясеня, березы и других пород деревьев. Посадка пройдет в лесном фонде Курджипского отдела подразделения "Майкопское лесничество", а также на пришкольных территориях в Майкопском, Красногвардейском и Шовгеновском районах, где будут заложены березовые аллеи Памяти.

"Из Адыгеи в годы войны было призвано 80 тыс. человек, порядка 34 тыс. из них погибли. Практически все наши земляки отмечены боевыми наградами, а 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. В память о невернувшихся с фронта мы в общей сложности высадим в республике 34 тыс. саженцев", - сказал ТАСС замначальника управления лесами региона Энвер Джимов. В регионе намечено около 160 точек в сельских поселениях, где благодаря международной акции "Сад памяти" появятся памятные аллеи и рощицы.

Представитель "Волонтеров Победы" от Ставрополья Ульяна Герр сообщила ТАСС, что Пятигорск присоединяется к Международной акции "Сад памяти" 19 марта. На смотровой площадке горы Машук в районе озера Провал планируется посадить 600 саженцев. Однако организаторы уточнили, что в зависимости от погодных условий дата проведения акции может быть перенесена.

Уже в апреле к акции присоединится город Ессентуки. "Город Ессентуки присоединится к акции "Сад памяти". Мы планируем высадить этой весной в городе около 3 тыс. деревьев по числу погибших ессентучан в Великой Отечественной войне. Молодые клены, сосны, ясени появятся на улице Шоссейной вдоль железнодорожного полотна, на улице Шевченко, в сквере пятой школы и Золотушки, в парке Победы и возле Братских кладбищ. Первую высадку планируем на 11 апреля", - написал на своей странице в Instagram глава города-курорта Александр Некристов.

Акцию "Сад памяти" перенесли в Северной Осетии на 21 марта из-за ухудшения погодных условий. "При такой низкой температуре нельзя сажать деревья, они могут не вынести холодов. 21 марта планиурем провести акцию", - сообщили ТАСС в Минприроды республики. Также в среду акция стартовала в Грозном.

Теги
РоссияАдыгеяКраснодарский крайКрымСтавропольский крайСевастополь75-летие Победы
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