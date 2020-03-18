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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин поручил создать ведомственные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом

Срок исполнения поручения - до 20 марта 2020 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 20 марта создать ведомственные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства.

"Федеральным органам исполнительной власти в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер создать ведомственные оперативные штабы и утвердить ведомственные планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения инфекции", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - до 20 марта 2020 года.

Кроме того, руководителям регионов РФ к 19 марта поручено довести информацию о ведомственных штабах до крупных работодателей и рекомендовать им создать собственные аналогичные оперативные штабы и утвердить соответствующие планы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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