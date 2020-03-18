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Распространение коронавируса нового типа
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Роскомнадзор готов к блокировке СМИ за распространение фейков о коронавирусе в России

В ведомстве уточнили, что находятся в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) готов к введению жестких мер, вплоть до блокировки и отзыва лицензии СМИ, за фейки о распространении коронавируса в России. Об этом заявили в среду в пресс-службе ведомства.

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"В связи с выявленными случаями распространения в информационном пространстве Российской Федерации ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, Роскомнадзор предупреждает СМИ и информационные ресурсы сети интернет, работающие на территории РФ или направленные на аудиторию в Российской Федерации, об ответственности перед законом", - сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что находятся в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой РФ для незамедлительного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации. "Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети интернет, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий", - уточнили в РКН.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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