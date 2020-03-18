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Выпуск лекарств в России в феврале вырос в стоимостном выражении на 24%

Он достиг 35,2 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Производство лекарств в России в феврале 2020 года выросло на 24% в стоимостном выражении по сравнению с февралем прошлого года и достигло 35,2 млрд рублей, к январю этого года рост составил 46,2%. Это следует из данных Росстата.

При этом выпуск сывороток и вакцин в ампулах в феврале упал в 5,1 раза в годовом выражении - до 721,7 тыс. ампул, а в дозах - на 20,8%, до 868,3 млн доз.

Производство антибиотиков снизилось на 34,3% к февралю прошлого года - до 27,2 тонны, при этом к январю этого года, наоборот, выросло - на 7,5%. Выпуск провитаминов, витаминов и их производных остался на уровне февраля прошлого года (23,19 тонны).

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