Выпуск лекарств в России в феврале вырос в стоимостном выражении на 24%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Производство лекарств в России в феврале 2020 года выросло на 24% в стоимостном выражении по сравнению с февралем прошлого года и достигло 35,2 млрд рублей, к январю этого года рост составил 46,2%. Это следует из данных Росстата.

При этом выпуск сывороток и вакцин в ампулах в феврале упал в 5,1 раза в годовом выражении - до 721,7 тыс. ампул, а в дозах - на 20,8%, до 868,3 млн доз.

Производство антибиотиков снизилось на 34,3% к февралю прошлого года - до 27,2 тонны, при этом к январю этого года, наоборот, выросло - на 7,5%. Выпуск провитаминов, витаминов и их производных остался на уровне февраля прошлого года (23,19 тонны).