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Распространение коронавируса нового типа

В Иране от коронавируса вылечилась 103-летняя женщина

Она находилась в больнице в течение недели

ТЕГЕРАН, 18 марта. /ТАСС/. Женщина возрастом 103 года в Иране излечилась от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщил глава университета медицинских наук провинции Семнан Навид Данайи.

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"Женщина возрастом 103 года в Семнане выздоровела после коронавируса", - цитирует его в среду телерадиовещательная корпорация IRIB. По его словам, "в течение одной недели она находилась в больнице, после чего была выписана".

Ранее глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур заявил, что всего в стране выздоровело 5710 человек.

15 марта глава университета медицинских наук города Бам Аббас Аббасзаде информировал о выздоровлении иранца возрастом 91 год от заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 17 361 человек, зарегистрированы по меньшей мере 1135 летальных исходов.

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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