Госдума вводит уголовную ответственность за уничтожение воинских мемориалов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении президентский законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за уничтожение или порчу памятников защитникам Отечества.

Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей, согласно которой уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, влечет за собой лишение свободы до трех лет, принудительные работы на тот же срок или штраф в размере до 3 млн рублей. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или угрозой его применения, предусматривает наказание в виде пяти лет заключения либо принудительных работ или штрафа от 2 до 5 млн рублей.

Одновременно проектом вносятся корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части подсудности уголовных дел по предлагаемой статье УК.

В ходе обсуждения инициативы депутат от фракции ЛДПР Павел Шперов предложил подготовить ко второму чтению документа поправку об отмене срока давности для этого состава преступления. С ним согласился замминистра обороны Николай Панков, представляющий законопроект. На предложение парламентария положительно отреагировал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. "У тех, кто совершит такой поступок, будет понимание, что независимо от того, сколько времени прошло с момента их кощунственного поступка, действия, это невозможно будет отнести к сроку давности и предать забвению", - отметил он.

Доработка ко второму чтению

В связи с этим председатель Думы обратился к профильному комитету и Панкову с просьбой ускорить доработку законопроекта. "Давайте посвятим эту и следующую недели работе над поправками, тем более часть из них здесь прозвучала в виде предложений", - сказал он.

Володин также предложил рассмотреть документ в основном чтении 30 марта, а в заключительном - 2 апреля. "Если такой график устроит…, в этом случае по-любому до середины апреля [закон] ляжет на стол президента", - спрогнозировал он. "Еще раз подчеркиваю, что это на века вперед. И было бы правильно еще внести все памятники в объекты историко-культурного наследия, чтобы их можно было реставрировать, заботиться о них при поддержке государства", - заключил политик.

Ранее спикер нижней палаты, комментируя инициативу, назвал повреждение и разрушение воинских захоронений и памятников "вандализмом, которому нет оправдания". В связи с этим политик напоминал, что закон о поправке к конституции содержит положения о защите исторической правды и сохранении исторической памяти.

Законопроект был внесен в Думу главой государства 7 марта. Правительство и Верховный суд РФ поддерживают инициативу. У правового управления Госдумы имеются замечания только юридико-технического характера, они переданы в профильный комитет, следует из сопроводительных материалов.