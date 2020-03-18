РПЦ не планирует ограничивать число верующих на пасхальных богослужениях

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не планирует закрытия храмов и ограничения количества верующих на пасхальных богослужениях в связи с распространением коронавируса, сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью "Российской газете" .

"Священноначалие Русской Православной Церкви не рассматривает какие-либо варианты борьбы с коронавирусом, предполагающие закрытие храмов, принудительное уменьшение числа верующих за богослужениями или полный перевод богослужения... в режим онлайн. И в течение Великого поста, и на Пасху будут проводиться реальные богослужения с участием реальных прихожан", - сказал митрополит Иларион.

17 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил инструкции по проведению богослужений и совершению таинств в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования. Священный синод РПЦ 17 марта постановил при необходимости вводить их по благословению архиерея в епархиях, на территории которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 марта поручила главам регионов РФ ограничить проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.