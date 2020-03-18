Сухогруз с зерном, следовавший в Иран, сел на мель в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Сухогруз "Порт Оля-2", следовавший по маршруту "Порт Оля - Республика Иран", сел на мель в Астраханской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области. Повреждений нет, экипаж не пострадал.

"В 15:03 (14:03 мск.) в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области от дежурного МСКЦ поступила информация, о том, что в районе 143, 5 км ВКМСК произошла посадка на мель сухогруза "Порт Оля-2", говорится в сообщении пресс-службы.

Сухогруз гружен ячменем в количестве 4698 тонн. На борту находятся 13 человек экипажа, угрозы их жизни нет. Судовой ход не нарушен, повреждений судна нет, розлив нефтепродуктов не произошел. "Сейчас они [судовладелец и капитан судна] предпринимают попытку самостоятельно сойти с мели", - отмечает собеседник ТАСС.