Из-за коронавируса в колониях и СИЗО отменены свидания

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Свидания с родственниками заключенных российских колоний и СИЗО из-за угрозы коронавируса с 16 марта отменены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН России.

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"В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы РФ главным государственным санитарным врачом ФСИН России вынесено постановление "О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - сообщили во ФСИН.

"В соответствии c данным постановлением с 16.03.2020 и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий", - сообщили с службе исполнения наказаний.

"Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов ФСИН России", - заявили во ФСИН.

Кроме того, в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также для недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

"В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения", - сообщили в пресс-бюро.

Кроме того, в соответствии с законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санэпиднадзор при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) имеют право давать гражданам и юридическим лицам предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Главные государственные санитарные врачи и их заместители при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, могут вводить карантин.