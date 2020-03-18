В Казанском зоопарке родилась антилопа гну

КАЗАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Детеныш антилопу гну родился в Казанском зоопарке, сотрудники которого назвали животное Бу. Животное находится в отапливаемом вольере, ее кормят козьим молоком, так как мать отказалась от кормления, сообщила журналистам пресс-служба мэрии Казани.

"Сейчас малышка чувствует себя хорошо, живет в отапливаемом вольере с молодыми козочками, много играет и прыгает. Пока сотрудники зоопарка зовут ее Бу. Антилопа гну Пенелопа, мама малышки Бу, появилась в казанском зоопарке чуть меньше года назад - ее привезли из красноярского зоопарка в мае 2019-го, на тот момент она уже ждала потомство", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, через несколько дней после рождения антилопу гну пришлось отнять от матери - самка отказывалась кормить детеныша. По словам заведующей отделом копытных животных зоопарка Татьяны Бусловой, у детеныша начали прорезываться довольно острые зубы. Кроме того, это первое потомство Пенелопы, отказ от кормления - распространенное явление для первородок, отмечает специалист.

"Сначала мы пробовали давать малышке детскую молочную смесь, но она отказывалась от нее. Мы проконсультировались с ветеринарами и специалистами московского, алма-атинского и красноярского зоопарков, выяснилось, что методы кормления у всех разные. Мы предпочли перевести новорожденную на козье молоко - оно нравится Бу, она хорошо его переносит, никаких проблем с пищеварением нет", - отметила Буслова.

В данный момент Бу живет в старой части зооботсада в отапливаемом вольере. Сотрудники отмечают активность детеныша. На прошлой неделе к антилопе подселили двух козочек, у которых она должна научиться есть сено (взрослую еду). Позже ее переведут в вольер к матери, где антилопу смогут увидеть посетители зоопарка - это планируется сделать ближе к лету.

С 21 декабря в Казани в тестовом режиме работает новый зооботсад "Река Замбези". На данный момент в новых вольерах уже обитают бегемот, крокодилы, гамадрилы, страусы, египетские цапли, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дик-дики, львы, голубые гну, лемуры, белоголовые сипы и другие. Полностью зоопарк будет заселен в 2020-2021 годах.