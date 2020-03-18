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Вуз Северной Осетии откроет магистратуру по фотонике и оптоинформатике

Она будет открыта на физико-техническом факультете СОГУ

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 марта. /ТАСС/. Магистратура по фотонике и оптоинформатике откроется в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) в новом учебном году 2020 года. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Алан Огоев.

"Вместе с Владикавказским технологическим центром "Баспик" разработана магистерская программа по фотонике и оптоинформатике. В новом учебном году она будет запущена в вузе. Предприятие является лидером в области научных исследований, разработок и изготовления микроканальных пластин в России, поэтому программа важна по своему значению для республики", - сказал Огоев.

Предприятие "Баспик" будет выделять для студентов, обучающихся по программе, места для трудоустройства. Магистратура будет открыта на физико-техническом факультете СОГУ.

Владикавказский технологический центр "Баспик" производит продукцию электронной промышленности. Предприятие является лидером в области научных исследований, разработок и изготовления микроканальных пластин в России.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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