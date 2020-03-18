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Украинцам разрешили выезжать в Крым в отдельных случаях

Ранее правительство приняло решение приостановить работу КПП на границе с Крымом до 3 апреля в рамках мер по противодействию распространению нового коронавируса
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Украины предоставило право Государственной пограничной службе Украины разрешать пересечение границы с Крымом для граждан Украины "на основаниях гуманитарного характера". Такое решение было приняло в среду на заседании кабинета министров.

Правительство внесло изменения в свое распоряжение от 14 марта, которое касается временного прекращения работы контрольных пропускных пунктов (КПП) на границе с Крымом для предотвращения распространения нового коронавируса на Украине.

"Во время пересечения КПП с АР Крым на подконтрольную территорию Украины и наоборот необходимо иногда принятие решения по гуманитарным причинам погранслужбе для того, чтобы они могли давать разрешение на пересечение этой административной границы", - пояснил на заседании вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников. В настоящее время, пояснил он, у Госпогранслужбы есть аналогичные полномочия касательно государственной границы Украины, но не "административной".

По словам Резникова, идея расширить полномочия Госпогранслужбы на границу с Крымом была согласована во время его встречи с представителями общественных и правозащитных организаций.

Ранее правительство приняло решение приостановить работу КПП на границе с Крымом до 3 апреля в рамках мер по противодействию распространению нового коронавируса, ограничив пропуск граждан. Правительство разрешило выезд в Крым гражданам Украины и членам их семей в случае, если место их проживания официально зарегистрировано в Крыму или Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества, а также на въезд из Крыма, если место их проживания официально зарегистрировано не в Крыму или в Севастополе.

Кроме того, выезд из Крыма разрешен "лицам с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств", представителям дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Крымский референдум

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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