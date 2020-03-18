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Распространение коронавируса нового типа

В Замбии подтверждены два первых случая заражения коронавирусом

Заболевшие вернулись из Франции

ТАСС, 18 марта. Министерство здравоохранения Замбии подтвердило два первых случая заражения граждан африканской страны новым коронавирусом. Об этом сообщил глава ведомства Читалу Чилуфья, чьи слова приводит в среду новостной портал News24.

"Пациенты являются супружеской парой из Замбии, они путешествовали по Франции в течение 10 дней", - сказал министр.

Замбийцы, тесты которых на коронавирус оказались положительными, помещены в карантин. При этом с самого начала симптомы заболевания проявлялись только у мужчины.

Ранее в Замбии было объявлено о закрытии на неопределенное время всех образовательных учреждений, начиная с ближайших выходных.

Теги
ЗамбияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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