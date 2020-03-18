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Распространение коронавируса нового типа

В ЮНЕСКО заявили, что более 850 млн учащихся в мире не ходят в школы из-за коронавируса

Решение о полном закрытии школ и университетов принято в настоящий момент в 102 государствах

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 850 млн учащихся во всем мире не посещают учебные заведения из-за их закрытия в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в среду в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), штаб-квартира которой находится в Париже.

Как напомнили в ЮНЕСКО, решение о полном закрытии школ и университетов принято в настоящий момент в 102 государствах, частично учебные заведения работают в 11 странах. При этом в международной организации прогнозируют, что число учащихся, вынужденных оставаться дома, будет увеличиваться, что "создает беспрецедентный вызов" для сферы образования.

Произошедшая в конце 2019 года в центре Китая вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, распространилась более чем на 130 стран, Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. человек умерли. По информации оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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Распространение коронавируса нового типа
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