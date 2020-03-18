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В Оренбурге прошел вечер памяти вдовы первого космонавта планеты Валентины Гагариной

Она умерла 17 марта в возрасте 84 лет

ОРЕНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Вечер памяти вдовы первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентины Гагариной, которая умерла во вторник на 85-м году жизни, прошел в Оренбурге. Отдать дань памяти уроженке города в Музей космонавтики города пришли те, кто лично знал семью Гагариных, представители администрации Оренбурга, школьники.

"Буквально у нас на глазах ускользает эпоха, один за одним уходят люди, с личностями которых связаны и научные достижения, и простая, чистая человеческая жизнь, которую прожила Валентина Ивановна [Гагарина]. Моя мама лично знала Валентину Ивановну, они были студентками нашего медицинского училища, она вспоминает, что [Юрий Гагарин] был обычный парень, очень бедно одетый и совершенно скромный, тогда в нем совершенно невозможно было разглядеть человека, перед которым будет преклонятся мир. У них была настоящая искренняя любовь, пронесенная Валентиной Ивановной через всю жизнь. Светлая память, и каждый из нас должен сделать что-то такое, чтобы было не стыдно говорить, что Юрию Гагарину крылья дал Оренбург, а мы сумели сохранить то, что мы имеем", - сказала заместитель главы Оренбурга по социальным вопросам Елена Иванова.

В музее организовали небольшую выставку с вещами Валентины Ивановны, среди примечательных экспонатов - платье Гагариной. Перед началом встречи показали снятый в начале 2000-х годов фильм оренбургской журналистки Софьи Радушиной "Гагарины", в котором есть кадры интервью с женой космонавта.

Позже в доме был создан музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных, его открыли в день празднования 40-й годовщины первого полета человека в космос - 12 апреля 2001 года. Сейчас музей закрыт на реконструкцию. По словам Ивановой, мэрия выделила на модернизацию музея 16 млн рублей.

О Валентине Гагариной

Гагарина (Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге в семье повара. В 1958 году окончила Оренбургское медицинское училище (ныне - Оренбургский медицинский колледж в составе Оренбургского университета путей сообщения) по специальности "фельдшер-лаборант". С 1960 года до выхода на пенсию в середине 1990-х годов работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в подмосковном Калининграде (ныне - Королев).

С Гагариным она познакомилась в свои студенческие годы, тогда он еще был курсантом военного авиационного училища. В 1957 году они поженились. После гибели мужа в 1968 году не давала интервью, но участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту планеты. В 1986 году опубликовала книгу воспоминаний "108 минут и вся жизнь". В последние годы проживала в подмосковном Звездном городке.

По инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в 1961 году была награждена орденом Ленина как супруга первого космонавта. В 2017 году стала почетным гражданином Московской области.

У Гагариных было двое детей. Их старшая дочь Елена родилась в 1959 году и является сейчас генеральным директором музея-заповедника "Московский Кремль". Ее сестра Галина, родившаяся в 1961 году, занимает должность завкафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

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