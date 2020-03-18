Власти регионов Центральной России рассказали о состоянии жителей, заразившихся COVID-19

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Медики оценивают состояние девяти жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО), заразившихся коронавирусом после поездок за рубеж, как стабильное, сообщили ТАСС в пресс-службах областных правительств и департаментов здравоохранения.

"Состояние их удовлетворительное, обследование и лечение ведется в соответствии с установленным диагнозом", - сказали ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Тверской области, где накануне подтвердили наличие коронавируса у двоих жителей.

Заразившиеся коронавирусной инфекцией 56-летний мужчина из Калужской области и 27-летняя девушка из Тамбовской области, вернувшиеся из Италии, также находится в удовлетворительном состоянии. Как уточнили ТАСС в правительстве Калужской области, у мужчины нет выраженных симптомов, таких как температура и кашель. Все 20 человек, контактировавших с девушкой из Тамбова, находятся под наблюдением медиков.