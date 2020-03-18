В Петербурге открылась выставка фотографий Николая II и его семьи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Выставка редких фотографий, запечатлевших жизнь последнего российского императора Николая II и его родных, из собрания Пьера Жильяра открылась в Фонде исторической фотографии имени Карла Буллы.

С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева О докторе, камердинере, поваре и горничной, оставшихся при царе до смерти

Экспозиция приурочена к выходу русского перевода книги Жильяра "Трагическая судьба Николая II и его семьи", изданной в 1929 году в Париже издательством Payot.

Гражданин Швейцарии Пьер Жильяр (1879-1962) с 1905 года учил французскому языку детей Николая II, а с 1913 года являлся наставником наследника Алексея Николаевича. Жильяр сопровождал последнего русского императора в ссылку в Тобольск, но по прибытии в Екатеринбург был отделен от царской семьи. Он оставил воспоминания о своей жизни в России и вывез на родину большое число фотографий.

"Мы побывали в Музее фотографии Лозанны, где хранятся снимки из собрания Жильяра и привезли в Петербург 384 фотографии, многие из которых никогда не экспонировались в России. Часть из них представлены на нашей выставке, а часть пополнила новый перевод книги. По существу это возвращение памяти о Пьере Жильяре, который волею судеб стал свидетелем одного из самых трагических событий в истории России", - рассказал президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентин Эльбек.