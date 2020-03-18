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В Петербурге открылась выставка фотографий Николая II и его семьи

Экспозиция приурочена к выходу русского перевода книги Пьера Жильяра "Трагическая судьба Николая II и его семьи", изданной в 1929 году в Париже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Выставка редких фотографий, запечатлевших жизнь последнего российского императора Николая II и его родных, из собрания Пьера Жильяра открылась в Фонде исторической фотографии имени Карла Буллы.

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Экспозиция приурочена к выходу русского перевода книги Жильяра "Трагическая судьба Николая II и его семьи", изданной в 1929 году в Париже издательством Payot.

Гражданин Швейцарии Пьер Жильяр (1879-1962) с 1905 года учил французскому языку детей Николая II, а с 1913 года являлся наставником наследника Алексея Николаевича. Жильяр сопровождал последнего русского императора в ссылку в Тобольск, но по прибытии в Екатеринбург был отделен от царской семьи. Он оставил воспоминания о своей жизни в России и вывез на родину большое число фотографий.

"Мы побывали в Музее фотографии Лозанны, где хранятся снимки из собрания Жильяра и привезли в Петербург 384 фотографии, многие из которых никогда не экспонировались в России. Часть из них представлены на нашей выставке, а часть пополнила новый перевод книги. По существу это возвращение памяти о Пьере Жильяре, который волею судеб стал свидетелем одного из самых трагических событий в истории России", - рассказал президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентин Эльбек.

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Он добавил, что у проекта будет продолжение. Так, в мае фотовыставка отправится в Ливадийский дворец в Ялту, где в это время будет проходить международная научная конференция "Россия. Романовы". Полтора десятка фотографий, привезенных из Лозанны, относятся к ливадийским эпизодам жизни императорской семьи. Прорабатывается идея издания фотоальбома на основе собрания Пьера Жильяра. "Наши партнеры в Лозанне выразили желание принять у себя нашу выставку, которая, возможно, будет показана и в европейских столицах".

Проект осуществлен в партнерстве с Фондом Людвига Нобеля. К этой инициативе проявил интерес музей-заповедник "Царское Село", где в Александровском дворце восстановлена рабочая комната Жильяра, а его наследники безвозмездно передали в дар музею часть принадлежавших ему вещей.

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