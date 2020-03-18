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Распространение коронавируса нового типа

Комитет Рады объявил о самоизоляции из-за обнаружения коронавируса у их коллеги

Ранее стало известно, что депутат Рады Сергей Шахов заразился коронавирусом

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Члены экологического комитета Верховной рады объявили о самоизоляции из-за обнаружения коронавируса у их коллеги, народного депутата Сергея Шахова.

"Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как ответственные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", - сообщил в среду украинскому изданию "Левый берег" глава комитета, депутат от "Слуги народа" Олег Бондаренко.

По его словам, пока все депутаты здоровы. Им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Пока тесты никто проходить не будет.

В среду стало известно, что депутат Рады Сергей Шахов заразился коронавирусом. 11 марта он вернулся из поездки по Франции и Швейцарии, на следующий день присутствовал на заседании комитета по экологии. По словам самого Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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