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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: офис президента Украины закрылся на карантин

Прием граждан приостановлен

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского закрылся на карантин. Фотографии объявлений о запрете приема граждан опубликовало в среду издание "Апостроф".

"В президентской канцелярии отменен личный прием граждан и прием информационных запросов. Посетителям советуют оставлять свои письменные обращения в ящике для корреспонденции или воспользоваться услугами онлайн - оставить сообщение на сайте президента Украины или отослать на электронную почту", - говорится в сообщении. Информационные запросы офис также будет принимать только в электронном виде.

На сегодняшний день на Украине подтверждено 14 случаев заражения новым коронавирусом, два человека умерли.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
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